Vitória sem proposta do Sporting por André Almeida

O presidente do Vitória de Guimarães garante que não recebeu qualquer proposta concreta por André Almeida, jogador que tem sido apontado como alvo potencial do Sporting, para substituir Matheus Nunes, transferido para o Wolverhampton, por 45 milhões de euros.

“O André [Almeida] é um ativo do Vitória, um jogador com que todos contamos, um homem fantástico. Estamos num mercado dinâmico, temos de ter respostas ao minuto. Mas, neste momento, não há nada em concreto. É um dos ativos que todos valorizamos enquanto clube. É jogador do Vitória e contamos com ele para Portimão”, diz António Miguel Cardoso, em declarações aos jornalistas, à margem da apresentação do equipamento alternativo do clube, para esta temporada.



O médio português, formado no Vitória, também já foi associado nesta e noutras janelas de transferências a interesse do FC Porto, que entretanto contratou André Franco, ao Estoril. O valor exigido pelo Vitória, de acordo com relatos da imprensa, rondará os 10 milhões de euros.

André Almeida, de 22 anos, tem contrato com o Vitória até ao final da temporada em curso, termina em junho de 2023. Natural de Guimarães, formado nos minhotos, o médio cumpre a quarta época na equipa principal. Na última campanha fez 36 jogos. Não marcou e não tem registo de qualquer passe para golo, algo que já conseguiu esta época, em que tem uma assistência, nos cinco jogos já realizados.

Geny Catamo "ainda não reforço"

O presidente do Vitória também comentou a possibilidade de Geny Catamo regressar ao clube, de novo por cedência do Sporting.

António Miguel Cardoso esclarece que "neste momento o jogador ainda não reforço do Vitória". "Existe uma cláusula de preferência negociada pela direção anterior. A existir novidades, serão explicadas na altura certa. Neste momento, ainda não é jogador do Vitória", reforça.

Geny Catamo, de 21 anos, foi emprestado ao Vitória de Guimarães na época passada. Em meio ano fez 10 jogos e somou três assistências. O extremo moçambicano já foi estreado por Rúben Amorim. Participou no encontro com o Portimonense, em Alvalade, na última temporada.



Numa avaliação geral ao mercado, António Miguel Cardoso refere que a equipa precisa de "fazer um ou outro acerto, que será mínimo". No entanto, ressalva, que tendo em conta a situação financeira do clube, a direção tem de ser "dinâmica e flexível na capacidade de colmatar potenciais saídas com entradas".

O Vitória iniciou o campeonato com duas vitórias e visita o Portimonense, no domingo, com o objetivo de continuar entre os líderes da I Liga.