"Venda de Matheus Nunes foi dolorosa, mas indispensável"

O diretor de comunicação do Sporting reconhece que é doloroso ver Matheus Nunes partir, mas explica que a transferência do médio para o Wolverhampton é determinante para as finanças do clube.

"O Sporting CP despediu-se esta semana de Matheus Nunes, que rumou à Premier League e ao Wolverhampton WFC de Bruno Lage (...) Uma venda dolorosa do ponto de vista desportivo, mas indispensável para a sustentabilidade do clube", escreveu Miguel Braga, no editorial do jornal do Sporting.



O Wolverhampton paga, no imediato, 45 milhões de euros, a que o Sporting desconta 4,5 milhões, em comissões. Há ainda cinco milhões para contabilizar no futuro, caso Matheus Nunes e os Wolves atinjam objetivos previstos no contrato. Os leões preservam ainda 10% de mais-valia numa futura venda.

É um dos melhores negócios da história do Sporting, que Frederico Varandas, recorda Miguel Braga, previu.

"Ainda há dois anos, a garantia dada pelo presidente Frederico Varandas de que Matheus sozinho pagaria o investimento feito no treinador [10 milhões de euros] foi recebida com cepticismo pelo mundo do futebol. Agora é certo e sabido que o miúdo que servia bolos na pastelaria na Ericeira e corria pelo GDU Ericeirense transformou-se num craque. Que tenha toda a sorte do mundo nos próximos capítulos", conclui.