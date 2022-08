Sporting revela todos os números da venda de Matheus Nunes

Além disso, o valor do Mecanismo de Solidariedade devido a clubes terceiros será suportado pelo Sporting e pelo Wolverhampton em partes iguais. O Sporting teria a receber cerca de metade dos 5% do valor total da transferência, relativo ao Mecanismo de Solidariedade. Estoril Praia e Ericeirense são os outros dois clubes com direitos de formação sobre o jogador.

O Sporting confirma, em comunicado, que vai receber no mínimo 45 milhões de euros (ME) pela transferência do futebolista internacional português Matheus Nunes para os ingleses do Wolverhampton.

Na quarta-feira, o Wolverhampton tinha anunciado o acordo para a contratação de Matheus Nunes por cinco temporadas.

"Os 'wolves' concluiram a contratação do muito reputado internacional português Matheus Nunes, proveniente do Sporting, por uma verba recorde do clube. O dinâmico médio, de 23 anos, que nasceu no Rio de Janeiro, no Brasil, assinou por cinco épocas, com mais uma de opção, terminando assim a sua passagem de sucesso por Lisboa", referiu então o Wolverhampton.

O médio de 23 anos chega à "Premier League" depois de duas temporadas como titular do Sporting, juntando-se nos "wolves" aos seus compatriotas José Sá, Nélson Semedo, Toti Gomes, Rúben Neves, João Moutinho, Pedro Neto, Daniel Podence, Gonçalo Guedes e Chiquinho.

Nascido no Brasil, Nunes chegou a Portugal ainda com idade adolescente e fez a sua formação no Ericeirense, antes de rumar ao Estoril Praia e, depois, ao Sporting.