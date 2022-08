Matheus Nunes: "O Sporting deu-me tudo quando eu era nada"

Matheus Nunes despede-se com emoção do Sporting, com muitos agradecimentos e com a garantia de que será "leão para sempre".

"O Sporting deu-me tudo quando eu era nada", diz o médio transferido para o Wolverhampton, por 45 milhões de euros, numa mensagem publicadas nas redes sociais do clube.

"Chegou a hora de agradecer todos os momentos que passámos juntos. Vivi momentos incríveis e mágicos que vou guardar na minha memória. Nunca vou deixar de apoiar o Sporting, serei leão para sempre. Serei sempre da raça que nunca se vergará. Tudo o que estou a conquistar hoje devo-o ao Sporting", afirma.

Matheus Nunes agradece aos adeptos, aos seus antigos companheiros, a toda o "staff" do Sporting e não esquece Rúben Amorim e a sua equipa técnica, que sempre acreditaram nele.

O internacional português assinou por cinco temporadas pelo Wolverhampton. O clube inglês paga, no imediato, 45 milhões de euros, a que o Sporting desconta 4,5 milhões, em comissões. Há ainda cinco milhões para contabilizar no futuro, caso Matheus Nunes e os Wolves atinjam objetivos previstos no contrato. Os leões preservam ainda 10% de mais-valia numa futura venda.