​Matheus Nunes como Luis Díaz? “Sporting vai encontrar soluções”

“Quando o Luis Díaz saiu do FC Porto disse o mesmo: a saída de um grande jogador causa sempre impacto porque ele tem importância individual, o Matheus Nunes é um grande jogador, o Sporting tem de vender para equilibrar contas, mas tem jogadores à altura para o substituir. O Rúben Amorim tem dado muita atenção aos jovens e pode encontrar soluções internamente”, diz Clayton, em entrevista à Renascença .

O antigo extremo, a viver no Brasil, continua a seguir com atenção o campeonato português e não tem dúvidas em afirmar que o treinador do Sporting vai encontrar as soluções necessárias para colmatar a saída de Matheus Nunes para o Wolverhampton .

Matheus Nunes já não joga o FC Porto-Sporting do campeonato, mas para Clayton, antigo avançado dos dois clubes, Rúben Amorim vai conseguir encontrar as soluções certas, tal como os dragões o fizeram depois da saída de Luis Díaz.

Clayton, que em Portugal também jogou no Santa Clara, Penafiel e Vitória de Guimarães dá algum favoritismo ao FC Porto, mas apenas por jogador em casa: “O Porto apesar das duas vitorias não jogou muito bem com o Vizela, o Sporting empatou um jogo, mas foi com o Braga que tem uma excelente equipa, por isso é difícil definir o favorito, talvez o FC Porto tenha algum por jogar em casa”.

Nesta entrevista a Bola Branca, Clayton, atualmente com 47 anos, elogia os dois treinadores, Sérgio Conceição e Rúben Amorim, que “estão a fazer um excelente trabalho”, o que garante a previsão de um “excelente jogo”.

O FC Porto-Sporting joga-se este sábado no Estádio do Dragão, às 20h30, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.