Wolverhampton será "transfer" de Matheus Nunes para grande de Inglaterra

Alexandre Santos, que treinou Matheus Nunes nos sub-23 do Estoril e do Sporting, reconhece qualidade ao Wolverhampton, mas antecipa uma mudança rápida para um dos grandes clubes do campeonato inglês.



O médio internacional português não resistiu à investida da equipa treinada por Bruno Lage e vai mesmo sair do Sporting, permitindo ao clube presidido por Frederico Varandas encaixar 45 milhões de euros com o negócio. Um valor que pode aumentar cinco milhões se forem cumpridos determinados objetivos.

Matheus Nunes iniciou o seu percurso profissional apenas em 2018 nos sub-23 do Estoril, transitando depois para equipa do mesmo escalão do Sporting. Em ambos os conjuntos foi treinado por Alexandre Santos, que em Bola Branca, não tem dúvidas em afirmar que o médio de 23 anos vai mudar rapidamente de clube em Inglaterra.

“Não está a ir para um dos melhores clubes de Inglaterra, mas com o seu estilo de jogo e as épocas que tem feito no Sporting não vai demorar muito a sair dos Wolves. Tem tudo para chegar a um nível mais alto, está a dar um salto de competição, mas tem outro salto para dar em breve”, prevê.