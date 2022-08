Sporting prepara clássico sem Paulinho

Rúben Amorim prosseguiu a preparação para o clássico com o FC Porto, em Alcochete, esta terça-feira, sem Paulinho no treino. O ponta de lança, que já falhou o jogo com o Rio Ave devido a lesão, continua a fazer tratamento e não está disponível para a deslocação ao Dragão.

A informação publicada no site do Sporting sobre o dia de trabalho da equipa não faz qualquer referência a Matheus Nunes, que está prestes a ser anunciado como jogador do Wolverhampton. Também não indicação sobre Daniel Bragança, que está longe do relvado, a recuperar de lesão grave.

Para compor o grupo, Rúben Amorim chamou vários jovadores das equipas da formação: Skoglund, Lucas Anjos, David Monteiro, Francisco Canário, Renato Veiga e Leonardo Barroso.

A equipa volta a trabalho, de novo em Alcochete, na quarta-feira, às 10h00.