Matheus Nunes assina ao fim da tarde pelo Wolverhampton

Matheus Nunes poderá ser anunciado como reforço do Wolverhampton já esta terça-feira. Ao que a Renascença apurou, os representantes do jogador reúnem hoje ao fim da tarde com os dirigentes do clube inglês para fechar todos os termos do acordo.

O médio partiu para Inglaterra e já não voltará a vestir a camisola do Sporting. O entendimento entre clubes está alcançado, falta acertar os detalhes do contrato que o internacional português vai assinar com os Wolves.

O Sporting recebe no imediato 45 milhões de euros e poderá ainda encaixar mais cinco milhões, por objetivos. Matheus Nunes, de 23 anos, tinha uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

Em entrevista à Renascença, Alexandre Santos, treinador que orientou Matheus Nunes nos sub-23 do Estoril e do Sporting, prevê uma afirmação rápida do médio no futebol inglês e o salto para um grande da "Premier League" em breve.