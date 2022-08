Rúben Amorim. "Houve fases em que os jogadores queriam sair e agora querem ficar"

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, descreveu a vitória por 3-0 frente ao Rio Ave como “incontestável”, naquele que foi o primeiro triunfo da temporada. “Podíamos e devíamos ter ido para o intervalo com uma vantagem mais larga, não deixámos o Rio Ave sair e na segunda parte foi mais do mesmo. Encostámos o Rio Ave, tentámos fazer mais golos, e acaba por ser a meu ver uma vitória incontestável", afirmou em declarações à Sport TV. O técnico avançou ainda que o ponta de lança Paulinho “não vai estar disponível” para a próxima jornada, frente ao FC Porto, no Estádio do Dragão. “Teremos outros e agora é hora de preparar o jogo e ir lá para vencer.” Rúben Amorim acrescenta também que Matheus Nunes esteve perto de reforçar o West Ham, e que esse é “o maior sinal para o Sporting”. “Houve fases em que os jogadores do Sporting queriam sair e agora têm propostas que lhes mudam a vida e querem ficar. Demonstra que os jogadores estão cá, gostam do que estamos a fazer e abdicam de outras coisas para estarem junto a nós”, afirmou. Também na flash interview, Pedro Gonçalves disse que este foi um jogo “de sentido único”. “Trabalhámos muito bem durante a semana. Sabíamos que era um adversário difícil, mas tornámos o jogo fácil. Fico contente pela exibição da equipa”, disse o médio que marcou dois dos três golos dos leões.