Paulinho falha jogo do Dragão

O treinador do Sporting confirma que Paulinho “não vai estar disponível para o jogo com o FC Porto”.

“Vamos ter outros, é preparar o jogo, porque vamos para lá para vencer”, garante Rúben Amorim.

Na flash interview da Sporttv, o técnico dos leões disse ter ficado satisfeito com a solução atacante encontrada contra o Rio Ave (vitória 3-0, com Pedro Gonçalves, Trincão e Marcus Edwards).

“Temos de nos proteger das nossas fraquezas e realçar as nossas forças. Existiu muita mobilidade, eles não se deram à marcação e como conhecem as três posições é mais fácil de irem trocando do que quando está um ponta-de-lança mais posicional. Temos ainda o Rochinha, que mantém a qualidade, e o Fatawu, que está a crescer”, explicou.

Na jornada 3 do campeonato, o Sporting visita o estádio do FC Porto.