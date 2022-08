Quem é o Gabriel em que pensa Rúben Amorim?

O Sporting não vai ao mercado contratar um novo avançado, mas tem um goleador na formação em quem Rúben Amorim deposita confiança. Mas quem é Gabriel Silva, o avançado de apenas 15 anos que marcou quase 50 golos?

Os leões não "têm mais um euro para gastar" para contratar uma alternativa a Paulinho. A solução é recorrer aos jovens da formação, ou à polivalência de outros jogadores.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Rio Ave, Rúben Amorim mencionou Chermiti, que já integrou a pré-época, e Gabriel, dos juvenis, que pode ser um novo nome a ter em conta no universo do Sporting.

Gabriel Serôdio Silva nasceu em abril de 2007, tem apenas 15 anos, mas foi a grande figura da equipa de iniciados na época passada, ao apontar 48 golos em 32 jogos disputados em toda a época.

Os leões venceram o título nacional do escalão e Gabriel voltou a ser decisivo na fase de apuramento de campeão, com 15 golos marcados em 10 jogos.

Gabriel é algarvio, mas desde cedo se juntou ao Sporting, depois de ter passado pelo Imortal e pelo Guia. Juntou-se à formação leonina em 2016, com 10 anos de idade.

Recorde de Roger na mira

Esta época, Gabriel foi promovido à equipa de juvenis e o início de temporada foi tão promissor que mereceu menção de Rúben Amorim.

O avançado foi titular e marcou o golo que deu a vitória ao Sporting sobre o Real Massamá, na primeira jornada do campeonato de sub-17.

Sem Paulinho, Chermiti e Rodrigo Ribeiro são as outras opções do plantel. No entanto, Gabriel poderá merecer chamada e tem recordes à vista.

O mais jovem jogador de sempre a jogar na I Liga é Roger Fernandes, do Sporting de Braga, que se estreou com 15 anos e 266 dias. No clube, o mais jovem de sempre a estrear-se foi Dário Essugo, que entrou em campo com 16 anos e quatro dias.