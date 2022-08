Paulinho falha jogo com o Rio Ave por lesão

Paulinho não vai jogar com o Sporting frente ao Rio Ave. Rúben Amorim revelou, em conferência de imprensa, que o ponta de lança lesionou-se no treino desta sexta-feira e será reavaliado para determinar o tempo de paragem.

Falha, desde já, a partida deste sábado, com os vilacondenses, e o treinador terá de improvisar no centro do ataque. Chermiti e Rodrigo Ribeiro são as opções naturais, mas Rúben Amorim deverá apostar numa adaptação. Pote e Edwards são os principais candidatos para jogar na posição central do ataque leonino.

Além de Paulinho, o Sporting não conta também com Daniel Bragança. St. Juste está disponível, mas o treinador explica que o central "precisa de tempo". O neerlandês, contratado ao Mainz, ainda está a recuperar da lesão sofrida na pré-época.

St. Juste foi utilizado alguns minutos em Braga e deverá voltar a começar o jogo no banco. Matheus Reis, Gonçalo Inácio e Coates, ao que tudo indica, voltarão a formar a linha de três defesas do Sporting.

Depois do empate em Braga, na jornada inaugural, Rúben Amorim sublinha a importância de voltar já às vitórias. A estreia do Sporting em Alvalade, esta temporada, acontece este sábado, às 20h30, frente ao Rio Ave.

Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.