Fernando Mendes pede solidez defensiva com o Rio Ave, vitória no Dragão e suspira por Sarabia

Fernando Mendes, antigo jogador do Sporting, olha para a equipa de Rúben Amorim com confiança, e depois do que afirma ter sido um "empate injusto" em Braga, espera que os leões consigam na próxima jornada, em Alvalade, com o Rio Ave, "acalmar e estabilizar" a linha defensiva e conseguir uma "vitória importante".

O contexto verde e branco neste arranque oficial de época na liga portuguesa não é fácil, bem pelo contrário, e, em declarações a Bola Branca, o antigo lateral esquerdo sublinha como é relevante triunfar com os vilacondenses, pois segue-se embate com o FC Porto.

"Ainda para mais com este resultado que o Sporting teve com o Braga [3-3]. Se as coisas não correrem de feição no jogo do Dragão, apesar de ainda ser muito cedo, não vencendo ou perdendo, serão cinco pontos [diferença], se os outros [Benfica e FC Porto] ganharem na próxima jornada", acentua.