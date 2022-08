Bragança é a única baixa no plantel do Sporting

Rúben Amorim só não conta com Daniel Bragança para o jogo com o Rio Ave. O médio leonino tem baixa prolongada, devido à lesão grave sofrida na pré-temporada.

O treinador conta com os todos os outros elementos do plantel em pleno e já voltará a ter Luís Neto disponível, depois de o centro ter falhado a 1.ª jornada, em Braga, por castigo.

Esta quinta-feira o plantel recebeu a visita dos jovens que estão a frequentar as Férias Academia Sporting, em Alcochete.

A equipa realiza o último treino antes do jogo com o Rio Ave na sexta-feira, às 10h00. A partida da 2.ª jornada do campeonato está marcada para sábado, às 20h30. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.