Rúben Amorim prepara jogo com o Rio Ave sem limitações no plantel

O Sporting voltou aos treinos esta quarta-feira, depois da folga de terça, e Rúben Amorim contou com todos os jogadores, sem limitações. De acordo com o boletim divulgado pelo Sporting, Francisco Silva, guarda-redes de 16 anos, foi a única novidade no treino que serviu de preparação para o jogo com o Rio Ave.

Ugarte, que para o desafio da 1.ª jornada estava limitado com uma lombalgia, estará totalmente recuperado e Neto, que falhou a deslocação a Braga devido a castigo, entra nas opções para o encontro de sábado.

Rúben Amorim marcou novo treino para a manhã de quinta-feira. O jogo com o Rio Ave, a contar para a 2.ª jornada da I Liga, é no sábado, às 20h30, em Alvalade. Partida com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.