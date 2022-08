Sporting volta aos treinos com titulares de Braga em recuperação

O Sporting voltou aos treinos no dia seguinte ao empate na jornada inaugural do campeonato, em Braga.

Rúben Amorim deixou os titulares do jogo no Minho em recuperação na sessão da manhã, enquanto que os restantes treinaram no relvado às ordens de Rúben Amorim. O técnico chamou ainda vários jogadores da formação para esta sessão de trabalho.

O plantel goza folga na terça-feira e volta aos treinos na quarta-feira, às 10h00, para arrancar a preparação para o jogo com o Rio Ave, no próximo sábado.