​“Sporting precisa urgentemente de um ponta de lança”

Apesar dos três golos apontados no empate Braga, o antigo jogador e treinador adjunto dos leões Carlos Pereira não tem dúvidas em afirmar que a maior debilidade do plantel do Sporting está no setor ofensivo.



Para Carlos Pereira, Paulinho “não tem tido a melhor resposta” e o Sporting “tem uma lacuna enorme no plantel. Precisa de um goleador, de alguém que jogue fixo na área”.

Na estreia na liga portuguesa 2022/23, o Sporting empatou a três golos no terreno do Sporting de Braga. Apesar de ter desperdiçado por três vezes a vantagem os sinais foram positivos: “Apesar do nível elevado do Braga, o Sporting fez pela vitória, pena foi que perdeu por três vezes a vantagem, mas as indicações foram boas, os sinais dados foram positivos”, afirmou a Bola Branca Carlos Pereira que desvaloriza o número de golos sofridos, lembrando que “o campeonato é longo e haverá tempo para fazer acertos na defesa e nos outros setores da equipa”.

De início o treinador Rúben Amorim utilizou dois reforços, Morita e Trincão. Outros dois, St. Juste e Rochinha entraram na segunda parte. Carlos Pereira ficou surpreendido, pela positiva, com Morita. "Mostrou muita personalidade e mostrou que é bom reforço, é mais um para somar", conclui.

Depois do empate em Braga, o Sporting recebe o Rio Ave na 2.ª jornada do campeonato. Na terceira ronda tem clássico com o FC Porto, no Dragão.