Oficial. Tabata troca Sporting pelo Palmeiras

O Palmeiras anunciou a contratação de Bruno Tabata, proveniente do Sporting.

O negócio deverá render cerca de 5 milhões de euros aos leões, que têm apenas metade do passe do extremo brasileiro. O resto percente ao Portimonense.

De acordo com a nota oficial, Tabata assina um contrato válido por quatro épcoas, até junho de 2026. Abel Ferreira foi um factor importante na decisão de Tabata, reconhece o médio.

"Foi um conjunto de motivos que me fez vir para o Palmeiras. Quando eu soube do interesse, eu comuniquei ao Sporting que era a minha vontade vir para cá. Foram longos dias de negociação. Eu sempre deixei bem claro a minha vontade e fico muito feliz que deu tudo certo. Foi a estrutura, o facto de o clube lutar sempre por títulos, foi o mister Abel, que teve uma parte muito importante nisso tudo", disse, aos meios do clube.

O médio de 25 anos este duas temporadas no Sporting, onde venceu um campeonato, duas Taças da Liga e uma Supertaça Cândido de Oliveira. No total, marcou oito golos e registou seis assistências em 52 jogos disputados.

Apesar de ter sido opção regular, raramente foi titular na época passada. Tabata disputou 21 jogos na I Liga, mas apenas dois como titular e um total de 480 minutos disputados.

Com a competição de jogadores como Pedro Gonçalves, Francisco Trincão, Rochinha e Marcus Edwards, as oportunidades poderiam ser ainda menos para Tabata, que regressa ao Brasil sete anos depois, quando deixou a formação do Atlético Mineiro para rumar ao Portimonense, em 2015/16.