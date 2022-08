Sporting empresta Eduardo Quaresma ao Hoffenheim

O Hoffenheim confirma a contratação de Eduardo Quaresma, por empréstimo do Sporting, até ao final da temporada. O clube alemão, 9.º classificado da Bundesliga na temporada passada, fica com opção de compra, mas no comunicado publicado não revela o valor acordado com os leões.

Quaresma, de 20 anos, esteve cedido ao Tondela na época passada e não entrava nos planos de Rúben Amorim. O jogador, em declarações aos meios do Hoffenheim, explica que o clube lhe "oferece o ambiente ideal para evoluir".

"Muitos jogadores já mostraram que é possível fazê-lo aqui e o Hoffenheim tem reputação em Portugal”, acrescenta. Formado no Sporting, Quaresma foi campeão nacional em 2020/21, mas foi utilizado em apenas três jogos. Na época passada, no Tondela, fez 30 jogos e marcou um golo.