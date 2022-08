A quatro dias da estreia, Rúben Amorim chama quatro jovens ao treino

O Sporting continuou a preparação para a estreia oficial no campeonato, contra o Braga, com quatro jovens integrados na sessão.

Rúben Amorim chamou Francisco Silva, Afonso Moreira, Diogo Travassos e Miguel Menino para integrarem os trabalhos da equipa principal.

Por outro lado, Manuel Ugarte ainda não está apto, fez treino condicionado e continua em dúvida. Baixa praticamente certa é a de Antonio Adán, em tratamento à lesão no joelho.

Amorim dá folga ao plantel na quinta-feira, que volta aos trabalhos na sexta-feira de manhã, às 10h00.

O Sporting arranca o campeonato em casa do Braga, no domingo, às 18h00, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.