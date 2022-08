Sporting prepara estreia no campeonato sem Adán e Ugarte

O Sporting prepara a estreia oficial na temporada, em casa do Sporting de Braga, sem Adán e Ugarte.

Adán fez apenas tratamento à lesão no joelho e é praticamete uma baixa confirmada para as primeiras rondas do campeonato. Ugarte treino de forma condicionada e está em dúvida para a partida na Pedreira.

Os leões voltam a trabalhar na quarta-feira, às 10h00.

A equipa de Rúben Amorim arranca o campeonato no próximo domingo, em casa do Sporting de Braga, às 18h00, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.