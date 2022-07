Adán lesiona-se e tem início de época em risco

Antonio Adán, guarda-redes do Sporting, sofreu uma lesão no joelho e tem o início época em risco.

O guardião espanhol sofreu "uma lesão no ligamento lateral interno do joelho direito". O clube não esclarece uma previsão do tempo de recuperação do guarda-redes espanhol, indiscutível nas opções de Rúben Amorim nas últimas duas épocas.

Adán, de 35 anos, tem mais dois anos de contrato com os leões. Na época passada, realizou 45 partidas.

No plantel, o reforço Franco Israel e André Paulo são as alternativas para a baliza. O primeiro jogo oficial do Sporting está marcado para 7 de agosto, em casa do Sporting de Braga.

Manuel Ugarte, em treino condicionado no relvado, é o outro nome no boletim clínico.

O Sporting joga com o Wolverhampton no último amigável da pré-época neste sábado, no Estádio Algarve, a partir das 18h45.