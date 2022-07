St. Juste recuperado de lesão a tempo do início da época

O defesa Jeremiah St. Juste está totalmente recuperado e está pronto para o início da temporada do Sporting.

Lesionado desde o início do mês com uma entorse traumática no tornozelo direito, St. Juste treino pela primeira vez integrado sem limitações.

Manuel Ugarte é agora o único nome no boletim clínico e realizou treino condicionado no relvado. O jovem Emanuel Fernandes, defesa de 19 anos, treinou mais uma vez com a equipa principal.



O Sporting volta a treinar esta sexta-feira, às 10h00, antes do último amigável da pré-época, com o Wolverhampton, às 18h45 de sábado.