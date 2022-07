Palmeiras prepara nova proposta para o Sporting por Tabata

O Palmeiras prepara nova proposta para contratar Bruno Tabata ao Sporting, segundo avança o jornal "A Bola", esta quinta-feira.

A primeira proposta do clube treinado por Abel Ferreira, de três milhões de euros mais dois milhões mediante objetivos, perfazendo um total de cinco milhões, foi recusada, conforme noticiou o "Record".

No entanto, o Palmeiras não desiste do médio e extremo, de 25 anos, internacional olímpico pelo Brasil, e, desta vez, está disposto a dar o que o Sporting exige para libertá-lo: cinco milhões de euros a pronto.

Caso o Sporting aceite, Tabata terá à espera um contrato válido para as próximas quatro anos, com salário superior ao que tem em Alvalade.

O Palmeiras tem urgência em fechar o negócio, dado que terá de inscrever Tabata até sexta-feira, inclusive, para poder contar com o brasileiro para os quartos de final da Copa Libertadores.

Tabata terá dificuldades para ter minutos no Sporting esta época, dada a concorrência de Pedro Gonçalves, Francisco Trincão, Rochinha e Marcus Edwards, nas alas, e de Pote, também, Matheus Nunes, Morita e o jovem Mateus Fernandes, na posição mais adiantada do meio-campo.

Tabata está no Sporting desde 2020, proveniente do Portimonense. Venceu um campeonato, duas Taças da Liga e uma Supertaça. Na temporada passada, marcou seis golos e fez três assistências em 32 jogos, mas foi titular em apenas nove jogos, com um total de 1093 minutos.

Na pré-época, o médio e avançado brasileiro leva sete jogos, cinco deles a titular, com dois golos marcados em 473 minutos disputados.