Miguel Luís: "Matheus Nunes não deve sair para clubes que não lutam por títulos"

Miguel Luís, jogador formado no Sporting, onde partilhou balneário com Matheus Nunes, aconselha o médio a “continuar no Sporting”.

O antigo colega elogia as qualidades do internacional português e afirma que este tem capacidade para sair para um “clube maior”, que lute por títulos em grandes campeonatos.

“Pelo que vejo, acho que ele deve continuar no Sporting e sair apenas se aparecer algo que ele considere que seja melhor que o Sporting. Não deve ir para clubes em Inglaterra que não lutam por títulos, como se tem dito”, diz, em Bola Branca.

Matheus Nunes tem sido apontado nas últimas semanas ao Wolverhampton, treinado por Bruno Lage. Newcastle, Everton e Leeds também estão interessados no atleta do Sporting.

Miguel Luís acredita que o ex-companheiro tem capacidade para brilhar em clubes de outra dimensão.

“A sair, porque tem qualidade para isso, deve ir para clubes maiores”, sublinha, em entrevista à Renascença.

Atualmente na Polónia, no RKS Raków, Miguel Luís deixa rasgados elogios ao antigo colega no Sporting. Também médio, explica que Matheus tem qualidades difíceis de encontrar em jogadores do meio-campo.

“Acho que o Matheus tem umas qualidades incríveis, que não se encontram muito nos médios. Transporta bem a bola e é muito completo, um excelente médio”, conclui.

Matheus Nunes, de 23 anos, tem contrato com o Sporting até 2026 e uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.