Ugarte falha regresso do Sporting aos treinos

Manuel Ugarte falhou, esta segunda-feira, o regresso do Sporting aos treinos, depois do jogo de apresentação, no domingo, com o Sevilha.

O médio internacional uruguaio, que saiu aos 23 minutos de jogo do Troféu Cinco Violinos devido a lesão, ficou à parte do grupo, esta manhã, devido a dores na região da lombar (parte inferior das costas).

O central holandês Jeremiah St. Juste, lesionado desde o início de julho e que ainda não jogou, realizou treino condicionado no relvado.

Os titulares do Troféu Cinco Violinos fizeram trabalho de recuperação, enquanto os restantes treinaram normalmente no relvado, às ordens de Rúben Amorim, que chamou vários jovens jogadores.

Na terça-feira, a equipa do Sporting estará de folga. Volta a treinar na quarta-feira, a pouco mais de uma semana do primeiro jogo oficial.

A visita do Sporting ao Sporting de Braga, a contar para a primeira jornada da edição 2022/23 do campeonato, está marcada para o dia 7 de agosto, um domingo, às 18h00, em Braga. Terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.