Sporting estará "muito mais forte" no arranque da época

O Sporting “à procura do resultado”, porém, foi a descida de rendimento do Sevilha, depois das alterações na equipa, que se revelou decisiva.

O Sporting teve uma primeira parte "mais difícil" no jogo de apresentação contra o Sevilha , no domingo, mas "acabou por empatar com justiça", 1-1, na segunda metade. Alguns adeptos poderão ter ficado preocupados com a exibição, contudo, Luís Filipe tranquiliza-os. Em declarações a Bola Branca , salienta que "em duas semanas muita coisa se faz".

Luís Filipe, antigo jogador do Sporting, acredita que a equipa de Rúben Amorim melhorará muito a tempo do início oficial da época.

Luís Filipe não considera que a entrada de Morita no jogo, por lesão de Ugarte, ao minuto 23, tenha sido decisiva para a melhoria de rendimento da equipa. O japonês entrou e "o Sevilha continuou muito superior".

"Não invalida que o Morita seja um excelente jogador e uma boa alternativa", frisa o antigo jogador do Sporting, que ainda assim diz que Ugarte continua a ser a primeira opção para médio-defensivo:

"O Ugarte não esteve ao seu melhor, parecia ter alguma dor, mas acredito que o jogo teria sido diferente se estivesse na melhor forma."

O encontro com o Sevilha, no Troféu Cinco Violinos, foi o penúltimo jogo de preparação do Sporting antes do início do campeonato.

Luís Filipe concorda que a equipa de Rúben Amorim "não está preparada", mas apenas "porque ainda faltam duas semanas" para o arranque da época. Vai estar pronta "quando chegar o momento".

"Hipótese" Cristiano Ronaldo





Após o final do jogo com o Sevilha, Rúben Amorim desvalorizou a possibilidade do regresso de Cristiano Ronaldo a Alvalade.

Luís Filipe, antigo colega do treinador, no Benfica, concorda com a abordagem, já que "a grande preocupação é manter aqueles que tem".

“O que vier será uma mais-valia, mas a grande preocupação neste momento é segurar aqueles que tem”, afirma o antigo jogador.

Depois do conflito entre Rúben Amorim e o avançado argelino Islam Slimani, na temporada passada, levantam-se questões sobre a possibilidade de o treinador do Sporting não querer um regresso de Cristiano Ronaldo, que pode colocar em causa a sua autoridade.

Para Luís Filipe, qualquer jogador "tem de respeitar o treinador quando vai para um clube". Neste caso, "toda a gente já viu a personalidade e a liderança" de Rúben Amorim, que se mostrou firme com Slimani.

"Qualquer jogador que aceite vir para o Sporting já está mais do que avisado sobre como as coisas funcionam", atira.