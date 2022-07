Sporting contrata defesa-central mexicano de 18 anos

O Sporting anunciou, esta quarta-feira, a contratação de Jesús Alcantar, defesa-central mexicano de 18 anos.

O defesa, internacional sub-20 pelo México, vive a primeira experiência longe do país natal e admite que chorou quando soube do interesse do Sporting.

"Chorei quando soube do interesse do Sporting CP. Sou mexicano e, para nós, jogar na Europa é um sonho", conta, em entrevista aos canais oficiais do clube leonino.

Para Alcantar, é "um orgulho" jogar no clube que formou Cristiano Ronaldo: "Para mim, ele é o melhor jogador do mundo e, por isso, também estou orgulhoso por agora vestir a camisola que ele vestiu."

O Sporting não revela os contornos do negócio, nem a duração do contrato que Jesús Alcantar assinou.