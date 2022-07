Depois da Roma, Sporting perde jogo-treino com o Portimonense

Na manhã seguinte ao jogo com a Roma, o Sporting perdeu um jogo-treino frente ao Portimonense, por 2-0, à porta fechada, Cascade Hotel.

A partida teve duas partes com 35 minutos. Yago Cariello e Welinton marcaram os golos dos algarvios.

O Sporting encerra o estágio no Algarve e regressa ainda nesta sexta-feira a Lisboa para continuar a pré-temporada.

Os leões realizaram quatro amigáveis durante o estágio no Algarve: empates com Union St. Gilloise (1-1), Villarreal (1-1), vitória frente à Roma (3-2) e derrota com o Portimonense.