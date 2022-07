Sporting derrota Roma de José Mourinho e Rui Patrício

O Sporting derrotou a AS Roma, de José Mourinho e Rui Patrício, por 3-2, esta terça-feira, em encontro de caráter particular, no Algarve.

O jogo era amigável, mas a tensão fez-se sentir ainda antes do apito inicial, quando o nome de Patrício, que rescindiu contrato com o Sporting após o ataque a Alcochete, foi anunciado pelo "speaker". Os adeptos leoninos dividiram-se: uns aplaudiram, outros assobiaram.

Aos 29 minutos, o Sporting abriu o marcador. Penálti sobre Marcus Edwards, que foi acusado pelos jogadores da Roma e por Mourinho, muito exaltado, de mergulhar, e Pedro Gonçalves enganou Patrício ao bater: guarda-redes português para um lado, bola para o outro. Contudo, dois minutos depois, Gonçalo Inácio repôs o empate com um autogolo.

Foi o próprio Inácio que, aos 53 minutos, desfez o empate. Na mesma baliza, também de cabeça, apontou o 2-1 para o Sporting.

A resposta da Roma durou pouco. Quinze minutos depois, Tammy Abraham trocou as voltas a Seba Coates e assistiu para Lorenzo Pellegrini, que bateu Adán com um belo remate de fora da área.

Aos 86 minutos, Bruno Tabata recebeu na área e, frente ao ex-Benfica Mile Svilar, que entrara ao intervalo para a baliza da Roma, fez o 3-2.

O oitavo teste de pré-época do Sporting terminou em vitória. É a quinta para a equipa de Rúben Amorim, que também tem três empates.