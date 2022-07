Oficial. Sporting empresta Luiz Phellype ao FC Tokyo

O FC Tokyo, do Japão, anunciou a contratação de Luiz Phellype, por empréstimo do Sporting.

De acordo com a nota oficial do clube japones, restam apenas os exames médicos para Luiz Phellype mudar-se para o Japão.

Depois de uma grave lesão no joelho, Luiz Phellype não voltou a integrar os planos do Sporting. Voltou na equipa B, no final da temporada 2020/21, e seguiram-se dois empréstimos, no Santa Clara e no OFI, da Grécia, onde se evidenciou com oito golos em 13 partidas disputadas.

"Obrigado ao clube por confiar em mim e ter-me dado esta oportunidade. Tenho orgulho em ser membro do FC Tokyo, um grande clube, e quero marcar muitos golos", disse, aos meios do clube.