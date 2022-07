Rolls-Royce branco em Alvalade... ​Cristiano Ronaldo reage a rumores sobre o Sporting

Cristiano Ronaldo reagiu este domingo a rumores sobre a alegada presença de um dos seus automóveis no estádio do Sporting Clube de Portugal.



Durante o dia, circulou nas redes sociais uma publicação de uma fotografia de um automóvel da marca Rolls-Royce de cor branca, alegadamente, propriedade de CR7, estacionado junto ao estádio Alvalade XXI.

Em resposta a um "post" da SportTV, no Instagram, sobre os rumores nas redes sociais, Cristiano Ronaldo respondeu “fake". Em português: “falso”.

"Sportinguistas com mais esperanças na contratação de Cristiano Ronaldo 👀 Circula, nas redes sociais, uma foto que dizem ser do carro do português na garagem do Estádio José Alvalade", referia a publicação da SportTV.