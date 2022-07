Sporting empata com o Villarreal na estreia de Trincão na pré-época

Depois do empate com o Saint-Gilloise, o Sporting voltou a empatar com o Villarreal a um golo, num amigável de pré-temporada no Estádio Algarve, com as bancadas preenchidas com adeptos leoninos.

Rúben Amorim alinhou de início com os jogadores que poupou do jogo frente aos belgas. Adán, Esgaio, Marsà, Gonçalo Inácio, Matheus Reis, Nuno Santos, Ugarte, Matheus Nunes, Pedro Gonçalves, Tabata e Paulinho foram os titulares.

Os leões abriram o marcador já perto do intervalo, com um fantástico golo de fora da área de Pedro Gonçalves, aos 40 minutos de jogo.

O golo do empate do Villarreal chegou já no segundo tempo, numa rápida jogada de ataque aos 76 minutos. Pedraza recebeu uma bola longa, ultrapassou Hevertton e cruzou para Baena, que marcou um golo fácil para os espanhóis.

Na segunda parte, os adeptos do Sporting tiveram a oportunidade de ver Francisco Trincão em ação pela primeira vez. O extremo entreou aos 65 minutos para o lugar de Matheus Nunes.

No Sporting, jogaram ainda Hevertton, Dário Essugo, Rodrigo Ribeiro e Ricardo Veiga.

O próximo amigável da equipa leonina é ainda no Algarve, na próxima terça-feira, frente à Roma de José Mourinho.