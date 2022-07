Sporting empata com o Saint-Gilloise na primeira amostra aos adeptos

Sporting e os belgas do Saint-Gilloise empataram a uma bola, no primeiro jogo-treino da pré-época com transmissão televisiva.

Rúben Amorim levou 31 jogadores para estágio, mas face ao amigável de sexta-feira com o Villarreal, convocou apenas 18 jogadores. Adán, Matheus Reis, Gonçalo Inácio, Esgaio, Matheus Nunes, Ugarte, Pedro Gonçalves, Tabata e Paulinho ficaram de fora da ficha de jogo.

Os leões alinharam de início com Franco Israel, Neto, Coates, Nazinho, Porro, Mateus Fernandes, Morita, Fatawu, Edwards, Chermiti e Luís Gomes.

O Sporting abriu o marcador aos 19 minutos, de grande penalidade. Ross Sykes teve uma entrada dura, por trás, sobre Edwards, depois de um grande passe de Morita a isolar o inglês na área. Porro não falhou e colocou o Sporting na liderança.

No segundo tempo, Sykes, que tinha cometido o penálti, empatou, num canto, aos 50 minutos de jogo.

No Sporting jogaram ainda André Paulo, Travassos, Rochinha, Renato Veiga e Dário Essugo.

No Algarve esteve o presidente Frederico Varandas e Francisco Trincão, internacional português que foi hoje anunciado como reforço, mas que ainda não se estreou às ordens de Rúben Amorim.