Porro: "Amigáveis são para ganhar confiança"

Pedro Porro, lateral do Sporting, destaca a importância dos amigáveis para "ganhar confiança". Depois do empate a um golo frente ao Saint-Gilloise, o lateral espanhol analisou a partida.



"Estes jogos de pré-época são para ganhar confiança, é importante não perder e vamos continuar a fazer o nosso trabalho para chegar bem à primeira jornada do campeonato", começou por dizer, à Sport TV.

Rúben Amorim apostou em vários jovens da formação e Porro elogia a "fome" das promessas leoninas.

"Vêm sempre com fome, o que é bom. Eles sabem que lhes vamos dar essa força que precisam, estamos com eles até à morte, podem contar connosco. Não é fácil, têm de dar um pouco mais do que na formação, não é a mesma coisa do que jogar a um primeiro nível. Se estão aqui, é porque estão a fazer as coisas bem e agora é apoiá-los mais que nunca", disse.

Porro recusou ainda traçar objetivos para o campeonato. O objetivo é "ir jogo a jogo".

"Já sabem que vamos jogo a jogo, este é o primeiro e amanhã temos outro. Continuamos assim e logo veremos", diz.



Trincão foi anunciado esta quarta-feira como reforço e Porro garante que o internacional português já foi bem recebido: "Acolhemos todos muito bem, tal como o Rochinha e os outros novos. Esperamos construir uma família juntos porque o campeonato está já aí".