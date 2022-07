Opção pelo Sporting foi "decisão certa" de Trincão

Francisco Trincão está feliz por ter assinado pelo Sporting e afirma, em declarações aos meios do clube, que tem a convicção de que esta foi a "decisão certa".

"Estou muito feliz, era o que desejava há algum tempo e felizmente concretizou-se. Significa uma grande escolha, uma grande decisão, estou cá para dar o meu melhor e ajudar", diz o internacional português, que chega a Alvalade proveniente do Barcelona.

O extremo, de 22 anos, reencontra Rúben Amorim, que o treinou em Braga, e a presença do técnico, reconhece, "ajudou bastante na decisão". Não foi, no entanto, o único fator ponderado: "também pelo grupo, pelos adeptos, por tudo o que o Sporting tem sido ultimamente".

O Sporting paga, no imediato, três milhões de euros e nesta primeira época fica em Lisboa, por empréstimo dos catalães. No final da temporada está previsto o pagamento de mais sete milhões de euros para assegurar a transferência definitiva do jogador, ficando os leões com 50% do passe.

Depois de trocar o Braga pelo Barcelona, há duas temporadas, Trincão esteve no Wolverhampton na última época e estas experiências permitiram-lhe "crescer bastante". Agora, compromete-se a "dar o máximo, a dar tudo pelo Sporting".

Trincão está de regresso ao futebol português, depois de ter sido uma das figuras em destaque no Braga na época 2016/20, com nove golos e 11 assistências, em 40 jogos. Transferiu-se para o Barcelona, por uma verba a rondar os 30 milhões.

Fez 42 jogos nos espanhóis - três golos e uma assistência - e na época passada jogou no Wolverhampton: 30 partidas, três golos e uma assistência.