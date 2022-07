Oficial. Francisco Trincão é reforço do Sporting

O Sporting anunciou a contratação do internacional português Francisco Trincão. Os leões pagam 10 milhões de euros ao Barcelona por 50% dos direitos económicos do jogador que trabalhou com Rúben Amorim em Braga.

O Sporting pagará, no imediato, três milhões de euros aos catalães e terá de pagar os restantes sete no final da época. De acordo com o comunicado enviado pelo Sporting à Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários, o Barcelona fica com "direito de recompra dos direitos do jogador pelo preço de 20 milhões de euros a 25 milhões, dependendo do momento em que o mesmo seja executado.



Trincão, de 22 anos, foi contratado pelo Barcelona, ao Braga, em 2020, por cerca de 30 milhões de euros, num negócio que levou Abel Ruiz da Catalunha para o Minho, por cerca de 10 milhões. O internacional português fez um ano no Barça. Utilizado em 42 jogos, marcou três golos e fez duas assistências.



Na temporada passada foi cedido ao Wolverhampton, de Bruno Lage. Fez 30 jogos, marcou três golos e fez uma assistência.

Trincão é o sexto reforço da equipa, depois de confirmadas as contratações de Franco Israel, St. Juste, Morita, Diogo Abreu e Rochinha.