Valladolid contrata Gonzalo Plata ao Sporting

O Valladolid anuncia que chegou a acordo com o Sporting para a contratação, em definitivo, de Gonzalo Plata. O clube espanhol não revela os valores do negócio, mas, de acordo com as notícias dos últimos dias, Plata deverá render cerca de oito milhões de euros aos leões.

O internacional equatoriano, de 21 anos, não entrava nos planos de Rúben Amorim e assina pelo Valladolid até 2027.

Plata foi um dos jogadores em destaque no clube na temporada passada, contribuindo para regresso à primeira liga espanhola, com 31 jogos, seis golos e cinco assistências.

Após um ano de empréstimo bem-sucedido, o Valladolid avança para a contratação, em definitivo, do extremo sul-americano. Para a posição que Plata poderia ocupar em Alvalade, o Sporting já se reforçou com Rochinha e Trincão.