Tempo de jogo e treinador conhecido. Trincão "tem tudo" para se destacar no Sporting

Francisco Trincão "tem tudo" para brilhar ao serviço no Sporting e encaixa "na perfeição" no sistema de Rúben Amorim. João Aroso treinou o internacional português na equipa B do Sporting de Braga e vê nos leões o contexto perfeito para se voltar a assumir.

"Com utilização algo irregular, quer no Barcelona como no Wolverhampton, precisa de jogar com regularidade. Nada melhor do que ir para um contexto em que sabe que o treinador o quer muito, como acho que é perfeitamente claro. Conhece-o bem do tempo do Braga", começa por dizer o comentador da Renascença.

O negócio será também excelente para os leões, uma vez que se trata de "um jogador de excelente qualidade, que encaixa na perfeição no 3-4-3 como avançado direito. Poderá ser um concorrente direto ao Edwards, dois jogadores de enorme qualidade. Imagino que a ideia do Rúben possa também fazer a posição de falso 9", atira.

Trincão, de apenas 22 anos, trocou o Braga pelo Barcelona em 2020/21, um salto que poderá ter acontecido demasiado cedo, na opinião de João Aroso.

"Chegou ao topo, com muito respeito pelo Braga e Sporting. Chegou ao Barcelona, talvez cedo demais, à imagem do que aconteceu com Simão e Quaresma. É um jogador que tem tudo, já foi à seleção e acho que esse vai ser o patamar onde vai estar com muita regularidade", atira.