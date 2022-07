Sporting treina em Lagos pela primeira vez e com homenagem a Daniel Bragança

O Sporting realizou o primeiro treino em Lagos, no Algarve, onde está a estagiar, com 30 jogadores e com homenagem a Daniel Bragança, que enfrenta longa paragem devido a lesão.

Com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, os leões preparam a época com 30 jogadores no grupo de trabalho.

O defesa Jeremiah St. Juste continuou em tratamento e é o único indisponível, de omento.

No final do treino, plantel, staff e equipa técnica reuniram-se para enviar uma forte mensagem de apoio a Daniel Bragança, médio que enfrenta agora uma longa paragem por lesão. O internacional sub-21 vai ser operado a uma grave lesão no joelho.



O plantel do Sporting volta a treinar amanhã, terça-feira, às 10h00, à porta fechada.