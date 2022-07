Rodrigo Rêgo deixa o Sporting e ruma ao FC Eindhoven

O FC Eindhoven, da segunda divisão dos Países Baixos, anuncia a contratação Rodrigo Rêgo, central de 20 anos que deixa o Sporting. Em comunicado, os holandeses informam que se trata de uma contratação a custo zero e que a validade do contrato é de dois anos, com cláusula de opção por mais uma temporada.

Formado no Sporting, internacional pelas seleções jovens de Portugal, o defesa, que também pode jogar como lateral esquerdo, estreou-se nos campeonatos profissionais na época passada no Varzim, onde atuou por empréstimo dos leões.

Fez 19 jogos e marcou um golo pelos poveiros, que acabaram por descer à Liga 3. O Eindhoven ficou na 3.ª posição da segunda liga dos Países Baixos, na última temporada. Foi eliminado na 2.ª ronda do "play-off" de promoção.