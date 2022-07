Coates feliz no Sporting e sem pensar no fim da carreira

Sebástian Coates assegura que está apenas empenhado em jogar pelo Sporting. Em fim de contrato com os leões, o capitão, de 31 anos, foi associado a interesse de outros clubes, mas só pensa em cumprir a oitava temporada pelos lisboetas.

"Ainda estou focado aqui. Não sei o que se falou. Sou muito feliz no Sporting e vou preparar esta época com tudo", responde o jogador, que foi apontado ao interesse do Atlético de Madrid e de clubes italianos.



Desde janeiro de 2016 em Portugal, o internacional uruguaio iniciou o processo para obtenção de nacionalidade portuguesa. Assim que seja deferido, Coates passará a ser um jogador comunitário.

Questionado sobre se já recebeu proposta para renovar pelo Sporting, e se gostaria de terminar a carreira em Alvalade, o central sublinha que, neste momento, ainda não pensa na reforma.

Em declarações aos jornalistas no Algarve, onde os leões realizam estágio de pré-temporada, Coates revela que os reforços estão a adaptar-se bem e que esclareceu o compatriota Franco Israel sobre a realidade do clube.

O capitão aproveitou, ainda, o momento para enviar "um forte abraço" ao Daniel Bragança, que se lesionou com gravidade e vai estar afastado dos relvados durante um longo período.

"O grupo está com ele, que tenha uma boa recuperação e volte mais forte do que nunca", rematou.