Sporting. Eduardo Quaresma fora da lista para estágio no Algarve

O Sporting levou este domingo 31 jogadores para o estágio de pré-temporada no Algarve.



O jovem defesa central Eduardo Quaresma é um dos nomes fora da lista do treinador Rúben Amorim e a imprensa desportiva diz que deverá ser novamente emprestado.

Daniel Bragança, que vai ser operado ao joelho direito; Geny Catamo, com um problema físico, e Diogo Abreu, ex-FC Porto, são outras das ausências.

Francisco Trincão, que está a ser negociado com o Barcelona, pode ser mais um reforço para o estágio no Algarve.

Calendário dos leões

O Sporting tem várias partidas de preparação agendadas para os próximos dias. O primeiro adversário dos leões é o Saint Gilloise, em jogo à porta fechada marcado para quarta-feira, dia 13, às 19h00.

Na quinta-feira, dia 14, a equipa de Rúben Amorim defronta os espanhóis do Villarreal, no Estádio do Algarve, pelas 21h00.

Dia 19 de julho, às 20h00, o Sporting defronta a Roma de José Mourinho, e no dia 30 o Wolverhampton de Bruno Lage, às 18h45. Sempre no Estádio do Algarve.

Antes, no dia 24, os leões disputam o Troféu Cinco Violinos, em Alvalade, diante do Sevilha.

Lista de 31 convocados do Sporting para o estágio no Algarve

Guarda-redes: Antonio Adán, Franco Israel, André Paulo, Diego Calai

Defesas: Jeremiah St. Juste, Matheus Reis, Gonçalo Inácio, Pedro Porro, Hevertton Santos, Luís Neto, Sebastián Coates, Nuno Santos, Ricardo Esgaio, Flávio Nazinho, José Marsà, Diogo Travassos

Médios: Matheus Nunes, Hidemasa Morita, Manuel Ugarte, Mateus Fernandes, Dário Essugo, Renato Veiga

Avançados: Rochinha, Bruno Tabata, Marcus Edwards, Pedro Gonçalves, Fatawu, Paulinho, Rodrigo Ribeiro, Luís Gomes e Youssef Chermiti.