Sporting. Daniel Bragança vai ser operado ao joelho

O médio do Sporting Daniel Bragança sofreu uma lesão grave no joelho direito e vai ser operado.

A notícia foi avançada este sábado, através de uma publicação no site do Sporting.

"Daniel Bragança sofreu uma entorse traumática no joelho direito com lesão do ligamento cruzado anterior", referem os leões.

O médio do Sporting "oportunamente realizará tratamento cirúrgico", adianta o clube de Alvalade.



O tempo previsto de paragem não foi revelado.

Daniel Bragança lesionou-se num jogo de preparação realizado este sábado de manhã, na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, contra o Estoril, que a equipa de Rúben Amorim venceu, por 4-0.

No boletim de clínico do Sporting continua o defesa Jeremiah St. Juste, que realizou tratamento.



O Sporting viaja este domingo para Lagos, onde vai realizar o estágio de pré-temporada até ao dia 20 de julho.