Trincão perto do Sporting por 10 milhões de euros

Francisco Trincão está muito perto de ser reforço do Sporting. De acordo com o "Record", o clube leonino vai contratar o jogador em definitivo.

O empréstimo era o cenário mais apontado ao internacional português, mas segundo a publicação, Barcelona e Sporting estão muito perto de um acordo para uma transferência definitiva por 10 milhões de euros em troca de 50% do passe do extremo.

Trincão, de 22 anos, esteve cedido ao Wolverhampton na época passada, onde apontou três golos em 30 jogos disputados.

A confirmar-se, será o reencontro de Trincão com Rúben Amorim. Os dois trabalharam juntos em 2019/20, no Sporting de Braga, época de afirmação do jovem extremo na equipa principal dos minhotos.

A confirmar-se, será o sexto reforço dos leões, depois de Franco Israel, Jeremiah St. Juste, Hidemasa Morita, Diogo Abreu e Rochinha.