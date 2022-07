Oficial. Rochinha é reforço do Sporting

O Sporting oficializou a contratação de Rochinha, proveniente do Vitória de Guimarães, tal como a Renascença anunciou.

Os leões já tinha feito um trocadilho com a contratação do médio português, com uma pequena rocha no relvado de Alvalade.

O Vitória de Guimarães explicou os detalhes do negócio. Rochinha custa 2 milhões de euros ao Sporting e o emblema vitoriano fica com 10% da mais valia de uma futura venda.

No Sporting, Rochinha anuncia um contrato válido por quatro épocas, até 2026, e fica blindado por uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.

“Assinar pelo Sporting é uma alegria muito grande. Este era o passo certo na minha carreira, estou muito feliz por pertencer a esta equipa e a esta família. Agora cabe-me dar tudo no dia-a-dia para ajudar o grupo ao máximo”, disse, aos meios do clube.

Rochinha explica que não hesitou em aceitar a proposta dos leões: "Quando me falaram da possibilidade de vir, fiquei logo muito entusiasmado e ainda bem que as coisas aconteceram. Espero que daqui a uns tempos os Sportinguistas digam que foi bom para eles também. O Sporting é o clube com o nível mais elevado entre os que já representei e espero corresponder às expectativas".

O médio de 27 anos era um nome que agradava a Rúben Amorim e é o segundo extremo contratado pelo Sporting ao Vitória em pouco mais de meio ano, depois de Marcus Edwards ter feito o mesmo caminho em janeiro.

Rochinha entrava em último ano de contrato e pediu para sair, segundo revelou o presidente dos minhotos, António Miguel Cardoso.

O médio é o reforo da época, depois de Jeremiah St. Juste, Hidemasa Morita, Diogo Abreu e Franco Israel.

Por agora, Marcus Edwards, Pedro Gonçalves, Bruno Tabata e Fatawu Issahaku são as opções para Rúben Amorim. Trincão é outro jogador associado aos leões.



