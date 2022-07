Francisco Trincão encaixa "na perfeição" no Sporting

José Carvalho Araújo, antigo treinador da formação do Sporting de Braga, acredita que Francisco Trincão “encaixa na perfeição” no estilo do Sporting de Rúben Amorim.

O extremo trabalhou com o treinador dos leões na época 2019/20, no Minho, altura em que se destacou e transferiu para o Barcelona a troco de 31 milhões de euros. Em declarações a Bola Branca, José Carvalho Araújo salienta que o Trincão do Braga fará a diferença em Alvalade.

“Se conseguiu demonstrar todo o potencial no Braga, com Rúben Amorim, não vejo razão para agora não o conseguir. Acho que encaixa na perfeição no jogo de posse, positivo e de ter bola”, explica.

Carvalho Araújo trabalhou com Trincão, entre 2015 e 2017, na formação do Braga. O treinador acredita que o avançado é a “alternativa a Pablo Sarabia, que fez a posição no ano passado”. Embora sejam jogadores diferentes, o português do Barcelona pode “executar a mesma função de uma forma exemplar”.

Segundo o técnico, o Sporting dá a Francisco Trincão “aquilo que ele está a precisar”: jogar “com regularidade” e poder “mostrar todo o potencial”. O facto de ser desejado por Amorim é também um “ótimo princípio”.

“Acho que o Francisco precisa de jogar. Esteve dois anos a um grande nível, foi jogando, mas não teve uma regularidade que lhe permite ganhar confiança e estabilizar”, confessa. “O Sporting é uma boa solução, parece ser uma escolha acertada”, acrescenta.