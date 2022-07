Oficial. Franco Israel reforça a baliza do Sporting

O Sporting anunciou, esta terça-feira, a contratação de Franco Israel, guarda-redes uruguaio que chega para fazer concorrência a Adán.

Israel, de 22 anos, custa um milhão de euros por 50% do passe, de acordo com o jornal "O Jogo". Assina contrato válido por cinco temporadas, até 2027, e fica com cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.

"Estou muito feliz por estar aqui. É um dos maiores clubes de Portugal e estou ansioso por começar a treinar com os meus colegas e jogar", afirma Israel, em declarações aos canais oficiais do Sporting.



O jovem guarda-redes, internacional uruguaio sub-20, vai fazer sombra a Antonio Adán. Na temporada passada, o Sporting contou,, por empréstimo, com João Virgínia, que entretanto regressou ao Everton.

Israel está entusiasmado por trabalhar com o guarda-redes espanhol: "É um dos melhores guarda-redes espanhóis. (...) Para mim, trabalhar com um guarda-redes deste nível ajuda-me muito. É muito importante."

Há quatro anos na Juventus, Franco Israel foi o guarda-redes titular dos sub-23 em 2020/21, tendo realizado 38 jogos. O jovem uruguaio chegou a marcar presença no banco de suplentes da equipa principal.