De saída para o Sporting, Rochinha despede-se do Vitória de Guimarães

Ainda sem ter sido oficializado como reforço do Sporting, Rochinha despede-se do Vitória de Guimarães com "orgulho por ter feito parte" do clube.

"Foram quatro anos de rei ao peito, com um enorme orgulho e honra de o representar. Sentimentos que a cada minuto de jogo tentava mostrar com toda a dedicação e afinco", pode ler-se numa publicação nas redes sociais.

O médio explica a saída para o clube de Alvalade: "A oportunidade de saída surge naturalmente e fez com que as duas partes concordassem, nunca colocando em causa o respeito que mantenho e sempre manterei pelo Vitória SC".

"Vivi a grandeza do vitória e dos seus adeptos e sou muito grato por isso. Irei sempre orgulhar-me de ter feito parte desta história tão bonita. Obrigado por tudo, Vitória SC e vitorianos. Levo-vos comigo no coração", termina.

Sporting chegou a acordo com o Vitória de Guimarães para a contratação de Rochinha, confirmou Bola Branca.

O médio de 27 anos era um nome que agradava a Rúben Amorim e será o segundo extremo contratado pelo Sporting ao Vitória em pouco mais de meio ano, depois de Marcus Edwards ter feito o mesmo caminho em janeiro.

Rochinha entra em último ano de contrato e isso terá facilitado as negociações entre as partes. O negócio ficou feito por um valor a rondar os dois milhões de euros.

O médio está há três épocas e meia no Vitória de Guimarães, onde apontou 19 golos em 122 jogos disputados. Na última temporada, registou sete golos e quatro assistências em 36 jogos.