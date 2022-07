Sporting fecha contratação de Rochinha

Sporting chegou a acordo com o Vitória de Guimarães para a contratação de Rochinha, avançou o jornal "Record" e confirmou Bola Branca.

O médio de 27 anos era um nome que agradava a Rúben Amorim e será o segundo extremo contratado pelo Sporting ao Vitória em pouco mais de meio ano, depois de Marcus Edwards ter feito o mesmo caminho em janeiro.

Rochinha entra em último ano de contrato e isso terá facilitado as negociações entre as partes.

O médio está há três épocas e meia no Vitória de Guimarães, onde apontou 19 golos em 122 jogos disputados. Na última temporada, registou sete golos e quatro assistências em 36 jogos.

Rochinha está em estágio com o Vitória em Melgaço, mas tem treinado à parte devido a gestão de esforço. O extremo já tinha falhado o último teste de pré-época, frente ao S. Lourenço do Douro.

Com formação no FC Porto e Benfica, Rochinha prepara-se para ser mais um jogador a ter alinhado pelos três grandes do futebol português. Passou ainda pelo Bolton Wanderers, Standard Liège e Boavista antes de chegar ao Vitória.

Rochinha será o terceiro reforço para Rúben Amorim, depois do central Jeremiah St. Juste e do médio Hidemasa Morita.

O Sporting procura reforçar as alas na frente de ataque, depois do regresso de Pablo Sarabia ao PSG e do provável recuo de Nuno Santos para defesa, na sequência da saída, por empréstimo, de Rúben Vinagre.

Por agora, Marcus Edwards, Pedro Gonçalves, Bruno Tabata e Fatawu Issahaku são as opções para Rúben Amorim. Trincão é outro jogador associado aos leões.

[Atualizado às 18h05]